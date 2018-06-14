14.06.2018 16:49

Геннадий Кернес провел прием в Киевском районе

Это уже вторая встреча с харьковчанами по месту жительства, до конца года такие встречи пройдут во всех районах. Продолжаются приемы также на предприятиях и в вузах города.



// city.kharkov.ua

14 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан в Администрации Киевского района. С заявлениями об организации и оплате лечения, строительстве стадионов и детских площадок, ремонте внутриквартальных дорог, а также крыш, подъездов и коммуникаций в домах коммунальной собственности обратились около 60 харьковчан. Большинство из них – пенсионеры и ветераны труда, несколько человек - с инвалидностью и в статусе переселенцев.



По заявлению жителей улицы Пушкинской и улиц, расположенных на спуске и в округе улицы Веснина, принято решение о восстановлении нескольких пешеходных спусков и лестниц в этом районе, с асфальтированием и установкой перил и освещения.



Жительница поселка Даниловка Наталья Федотова обратилась с жалобой на работу общественного транспорта, соединяющего частный сектор с центральной частью Харькова. Геннадий Кернес дал поручение установить минимальный интервал движения на маршрутах автобусов №208 и 31.



В ДЮСШ №2 на Салтовке и в средней школе №62 в Пятихатках по заявлениям жителей будут построены новые стадионы - с искусственным полем, площадками для командных игр и занятий легкой атлетикой.



Татьяна Середа и Катерина Лаврикова обратились от имени родительских комитетов школ №5 и 16. Обе школы расположены в историческом центре с минимальной собственной территорией, и школьники просят выделить им место в Молодежном парке для высадки памятной Аллеи выпускников. Вместе со службами по озеленению ребята выберут подходящие саженцы и посадят их осенью или весной накануне выпуска. Деревья будут подписаны.



«Мы получили задания от харьковчан. Какие-то работы можем выполнить в этом году, остальные - в 2019-м. Но я обращаю внимание директоров департаментов и коммунальных предприятий – все обещания, данные людям, зафиксированы, и контроль будет проходить до полного их выполнения», - сказал, подводя итоги приема, Геннадий Кернес.