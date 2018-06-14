14.06.2018 17:27

Геннадий Кернес: Город стоит на страже законных интересов медработников

Награждение лучших медицинских работников Харькова по случаю их профессионального праздника – Дня медицинского работника Украины, состоялось 14 июня во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие главные врачи харьковских больниц, их заместители, медсестры, научные сотрудники медицинских учреждений и врачи разных профилей.



Всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



«Вы как профессионалы делаете все для здоровья людей. Вы умеете вселить в нас веру. Я хочу, чтобы вы знали, город сделает все для того, чтобы мы с честью и, главное, с пониманием вышли из реформы, которая сейчас проводится в нашей стране в сфере здравоохранения. И я как городской голова вам говорю - мы стоим на защите ваших законных интересов в этом вопросе. И все вы будете продолжать работать в медицинской сфере города. Спасибо вам за труд! С праздником, дорогие медики, счастья, здоровья и Божьей благодати!» - сказал Геннадий Кернес.



За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие сферы здравоохранения лучшим работникам медицинских учреждений городской голова вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета и исполнительного комитета, а также Благодарности городского головы.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.



В качестве подарка перед медработниками выступила народная артистка Украины Наталья Могилевская.



Справка. День медицинского работника установлен Указом Президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.