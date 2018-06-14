14.06.2018 18:27

Утверждены кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова»

Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» были единогласно утверждены 14 июня на заседании экспертного совета.



// city.kharkov.ua

Совет в составе почетных граждан Харькова и представителей фракций горсовета утвердил кандидатуры заведующего кафедрой торакоабдоминальной хирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования, руководителя Харьковского клинического центра торакоабдоминальной хирургии Николая Велигоцкого; проректора по экономике и социальному развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Ивана Прищепы; заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

Заседание экспертного совета провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, который охарактеризовал кандидатов этого года, отметив их вклад в развитие Харькова.



«Каждый из этих людей заслуживает того, чтобы быть удостоенным звания почетного гражданина Харькова. Например, Николай Велигоцкий - известный хирург, автор новых методик оперативного вмешательства, которые успешно применяются в Украине и мире. Он выполнил более 20 тыс. хирургических операций, подготовил более 5,6 тыс. врачей-хирургов, является автором более 500 научных работ. Иван Прищепа - заслуженный строитель Украины, при его непосредственном участии были построены учебные и жилые объекты юридического университета им. Ярослава Мудрого общей площадью более 200 тыс. кв. м, Дворец студентов, современный библиотечный корпус и многие другие объекты. Светлана Горбунова-Рубан - известный в городе человек, который очень много делал, делает и, надеюсь, будет делать в направлении социальной защиты харьковчан. При ее непосредственном участии была существенно расширена сеть социальных учреждений города, а их работа вышла на совершенно новый уровень. Кроме того, был внедрен ряд важных инноваций в системе здравоохранения и работе с детьми», - сообщил Игорь Терехов.



Окончательное решение о присвоении почетного звания этим кандидатам примут депутаты на сессии Харьковского городского совета.