Лучшие медработники Немышлянского района получили подарки к празднику

Накануне Дня медицинского работника Украины в Администрации Немышлянского района состоялся прием.
С праздником медиков поздравила председатель районной администрации Татьяна Топчий, которая поблагодарила их за высокий профессионализм и гуманность, за что им очень признательны жители района.
За преданность своему делу и весомый вклад в сферу здравоохранения Немышлянского района 30 лучших специалистов медицинских учреждений были награждены почетными грамотами и благодарностями администрации района, благодарностями народного депутата Украины Виталия Хомутынника и почетными грамотами Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Также для медработников выступили вокальные исполнители.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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