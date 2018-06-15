15.06.2018 13:42

Лучшие медработники Немышлянского района получили подарки к празднику

Накануне Дня медицинского работника Украины в Администрации Немышлянского района состоялся прием.



// city.kharkov.ua

С праздником медиков поздравила председатель районной администрации Татьяна Топчий, которая поблагодарила их за высокий профессионализм и гуманность, за что им очень признательны жители района.



За преданность своему делу и весомый вклад в сферу здравоохранения Немышлянского района 30 лучших специалистов медицинских учреждений были награждены почетными грамотами и благодарностями администрации района, благодарностями народного депутата Украины Виталия Хомутынника и почетными грамотами Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Также для медработников выступили вокальные исполнители.