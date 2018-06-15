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15.06.2018  13:42   

Лучшие медработники Немышлянского района получили подарки к празднику

Накануне Дня медицинского работника Украины в Администрации Немышлянского района состоялся прием.


// city.kharkov.ua

С праздником медиков поздравила председатель районной администрации Татьяна Топчий, которая поблагодарила их за высокий профессионализм и гуманность, за что им очень признательны жители района.

За преданность своему делу и весомый вклад в сферу здравоохранения Немышлянского района 30 лучших специалистов медицинских учреждений были награждены почетными грамотами и благодарностями администрации района, благодарностями народного депутата Украины Виталия Хомутынника и почетными грамотами Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения. 

Также для медработников выступили вокальные исполнители.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день медработника, прием, харьков
 
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