Геннадий Кернес: Новая техника для «ХТС» уже вышла на работы по подготовке Харькова к зиме

Для филиала транспорта КП «Харьковские тепловые сети» закуплено 17 современных и эффективных автомобилей.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.
«17 единиц - самосвалы, экскаваторы-погрузчики и др. Современные, удобные для работы, эффективные в устранении неполадок. Куплены за деньги городского бюджета.
И уже сегодня вся техника вышла на работы по подготовке Харькова к зиме.
Продолжаем делать наш любимый город лучшим местом на Земле», – говорится в сообщении.
Напомним, партия новой техники является частью программы по обновлению транспортного парка предприятия до 2020 года.
Успеха можно добиться в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией могут возникнуть большие проблемы.
Пятница обещает быть жаркой, с дождями, градом, грозой, порывами ветра до 20 м/с.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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