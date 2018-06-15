15.06.2018 14:49

Геннадий Кернес: Новая техника для «ХТС» уже вышла на работы по подготовке Харькова к зиме

Для филиала транспорта КП «Харьковские тепловые сети» закуплено 17 современных и эффективных автомобилей.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.



«17 единиц - самосвалы, экскаваторы-погрузчики и др. Современные, удобные для работы, эффективные в устранении неполадок. Куплены за деньги городского бюджета.



И уже сегодня вся техника вышла на работы по подготовке Харькова к зиме.



Продолжаем делать наш любимый город лучшим местом на Земле», – говорится в сообщении.



Напомним, партия новой техники является частью программы по обновлению транспортного парка предприятия до 2020 года.