15.06.2018 16:26

Игорь Терехов: Харьков планирует внедрить новую систему для оплаты за коммунальные услуги

Немецкий государственный банк KfW, представители которого недавно были с визитом в Харькове, готов предоставить городу кредит в размере 52 миллионов евро.



// Сегодня

Совместно с немецким банком-партнером Харьков планирует реализовать ряд проектов, один из которых касается новой системы для оплаты за коммунальные услуги.



Сейчас, отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, над созданием такой системы уже работают специалисты. На практике, будет удобно для людей, и эффективно для коммунальных предприятий, предоставляющих услуги для харьковчан.



«Человек прямо на мобильный телефон будет получать полностью квитанцию, все его задолженности за коммунальные услуги, и прямо со своего мобильного телефона сможет оплачивать эти услуги. Это очень удобно», – объяснил принцип работы системы Игорь Терехов.



По словам вице-мэра, равных этому проекту нет в Украине.



«Наши немецкие коллеги говорят, что не во всех городах Германии такие проекты существуют», – добавил он.



Мы сегодня активно работаем над этим проектом вместе с системой банков. Мы хотим, чтобы в Харькове был впервые реализован этот проект. Потому что, во-первых, – это, естественно, доступность и удобство для людей, для потребителей любой коммунальной услуги, это самое главное. И во-вторых, – это большая собираемость средств, для того чтобы своевременно оплачивать все коммунальные услуги», – рассказал Игорь Терехов.