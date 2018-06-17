Геннадий Кернес поздравляет медработников с профессиональным праздником

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравляет харьковских медиков с Днем медицинского работника Украины.
Уважаемые медработники!
От имени всех харьковчан я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за ежедневную работу, за верность клятве и призванию. Мы приходим к вам с болью и страхом, верим в ваши знания и помощь.
На вас - врачах, медсестрах, персонале – огромная ответственность, особенно нелегко нести эту ответственность в эпоху перемен. Хочу, чтобы вы знали: Харьковский городской совет - на вашей стороне, и лучшее, что мы можем сделать - использовать все знания и опыт, чтобы пройти реформу отрасли с честью и выйти из нее с пользой – для людей, для медицины, для здоровья харьковчан.
От всей души поздравляю всех врачей, сестер, нянечек - всех, кто носит халат белого, «ангельского» цвета.
Желаю вам, прежде всего, здоровья, чтобы у вас всегда были возможности для роста, а ваши достижения и успехи ценились, и вы чувствовали благодарность. Достатка и гармонии в семье, уверенности в завтрашнем дне. Радости, спокойной, но интересной жизни.
Низкий вам поклон!
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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