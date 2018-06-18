Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 18 июня, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
10.45 В районный суд города Полтавы прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу как подозреваемые.
Здание суда охраняют несколько правоохранителей, митингующих и протестующих нет.
10.52 Также прибыли представители Генеральной прокуратуры.
Судья согласен с позицией сторона защиты, зачитывает ходатайство, в котором есть фамилия Грецкой-Миргородской.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: