Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
18.06.2018  12:00   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 18 июня, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

10.45 В районный суд города Полтавы прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу как подозреваемые.

Здание суда охраняют несколько правоохранителей, митингующих и протестующих нет.

10.52 Также прибыли представители Генеральной прокуратуры.

10.58 В районный суд прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов со своим адвокатом Татьяной Зелькиной.

11.15 Геннадий Кернес уже в зале суда, присутствует часть адвокатов городского головы, все ждут судью Антонова.

11.16 Прибыли представители ОБСЕ.

Второго потерпевшего по делу, Александра Кутянина, нет.

11.48 В зал зашёл судья Антонов. Заседание началось.

11.57 Сторона защиты просит допросить свидетеля Викторию Грецкую-Миргородскую. Ходатайство было удовлетворено ещё в начале судебного рассмотрения, заявляют адвокаты мэра.

Сторона обвинения просит уточнить, принималось ли подобное решение.

Адвокат Цыганков обращает внимание на то, что было три года для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, в частности, с теми свидетелями, которые заявлены.

Судья согласен с позицией сторона защиты, зачитывает ходатайство, в котором есть фамилия Грецкой-Миргородской.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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