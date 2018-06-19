19.06.2018 11:30

Прокуратура обнаружила систематическую неуплату аренды земли. В суд направлены иски более чем на 1 миллион гривен

Харьковская местная прокуратура № 4 в ходе изучения законности использования земельных участков под недвижимостью в Московском районе города выявила ряд нарушений.



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«В качестве примера, с 2014 года не платили за аренду земли под сооружением владельцы одного из караоке-клубов. Приобретя здание в собственность, необходимых документов на пользование участком под ней они до сих пор не оформили и аренду не платили. Всего в городской бюджет не поступило более 370 тыс. грн.», - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

Аналогичная ситуация сложилась со зданием одного из ООО, которое располагаеться по ул. Бучмы. Владельцы не платили аренду земли более 5 лет. Общая сумма долга - около 365 тыс. грн.

Еще 300 тыс. грн. горбюджет недополучил за участок под зданием по ул. Академика Павлова неподалеку одноименной станции метро.

В связи с этим местная прокуратура направила в хозяйственный суд области 3 иска в интересах государства о взыскании указанных сумм с владельцев недвижимости.