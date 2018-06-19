19.06.2018 16:16

Предприниматели Харьковской области могут получить беспроцентные микрокредиты из областного бюджета

Конкурс на получение такой финансовой поддержки продлится до 31 августа.



// golos.ua

«Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с Департаментом экономики и международных отношений ХОГА до 31 августа 2018 года продлен конкурс на получение беспроцентного микрокредита за счет средств областного бюджета, - сообщили в Департаменте экономики и международных отношений ХОГА. - Микрокредиты предоставляются на возвратной основе под бизнес-планы проектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства Харьковской области в национальной валюте Украины в размере от 50 до 75 тыс. грн (сроком до 1 года) и от 75 до 200 тыс. грн (до 2 лет)».

Микрокредиты предоставляются для производства, переработки и сбыта продукции, приобретения техники, оборудования, внедрения инновационных и энергосберегающих технологий, строительства и реконструкции производственных помещений, предоставления услуг, в том числе в сфере сельского зеленого туризма.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Заявки на получение микрокредита принимаются до 31 августа 2018 года Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства по адресу: г. Харьков, пл. Свободы, 5, Госпром, 1 подъезд, 5 этаж, к. 19-21.