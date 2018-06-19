Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Прокуратуре и СБУ дан приказ организовать управленческий хаос на КП Харькова
19.06.2018  15:52   

Геннадий Кернес: Прокуратуре и СБУ дан приказ организовать управленческий хаос на КП Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сделал заявление о давлении со стороны областной прокуратуры и Службы безопасности Украины на Харьковский городской совет и все коммунальные предприятия города.


// city.kharkov.ua

Приводим текст заявления без купюр.

«Уважаемые харьковчане!

В последнее время Харьковский городской совет и все коммунальные предприятия Харькова работают в условиях беспрецедентного давления со стороны областной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

По выдуманным поводам представители силовых органов области приходят в мэрию, на все без исключения КП, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы.

Поскольку данная ситуация возникла одновременно по всем без исключения КП – нетрудно сделать вывод: кто-то, пользуясь «телефонным правом», дал приказ областным прокуратуре и СБУ организовать управленческий хаос на коммунальных предприятиях Харькова. Как я понимаю, конечной целью этих действий должен стать коммунальный коллапс в городе – невывоз мусора, отключение воды и многое другое. Но я даю слово всем харьковчанам, что этой цели ни работники прокуратуры, ни следователи СБУ не достигнут.

За последние годы в Харьковском городском совете и на коммунальных предприятиях создана крепкая система управления. Все директора департаментов и КП за годы своей работы показали себя как эффективные менеджеры, работающие строго в рамках украинского законодательства. При этом чуть ли не каждый день областная прокуратура бодро рапортует об открытии очередного уголовного дела против какого-либо КП или чиновника горсовета, но, как показывает практика, эти дела чаще всего разваливаются или по дороге в суд, или в самом суде.

Переживем и эту волну заказного поиска «жареных» фактов о работе харьковских КП. Я в этом уверен.

Жаль только, что время, которое директора КП могли использовать на то, чтобы работать для Харькова, они должны потратить на малоприятное общение с заангажированными следователями областной прокуратуры и СБУ. Их поиски «грязного белья» не помешают нам готовить город к отопительному сезону и проводить все те работы, которые, как вы и сами видите, в огромных объемах ведутся сейчас на улицах и во дворах Харькова».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, заявление, харьков
 
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