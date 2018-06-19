Суд взял под стражу водителя, сбившего насмерть 7-летнего ребенка

По ходатайству прокуратуры области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для водителя, устроившего ДТП, в котором погиб ребенок.
Напомним, 17 июня на ул. Драгомировская микроавтобус Mercedes сбил 7-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.
42-летнему водителю микроавтобуса инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
Звезды против рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром облака займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков, дневной максимум – до 30 градусов тепла
15 лет назад, в 2003 году, в Нью-Йорке в универмаге «Мейсис» прошёл первый в мире флэшмоб под названием «Любовный ковер для загородной коммуны».
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