Главная Новости Власть Суд взял под стражу водителя, сбившего насмерть 7-летнего ребенка
19.06.2018  19:40   

Суд взял под стражу водителя, сбившего насмерть 7-летнего ребенка

По ходатайству прокуратуры области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для водителя, устроившего ДТП, в котором погиб ребенок.


// Facebook

Напомним, 17 июня на ул. Драгомировская микроавтобус Mercedes сбил 7-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

42-летнему водителю микроавтобуса  инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Власть Прокуратура обнаружила систематическую неуплату аренды земли. В суд направлены иски более чем на 1 миллион гривен 14.06 Власть Мужчина умер от побоев, нанесенных приятелем из-за «старых обид» 14.06 Криминал и происшествия Харьковский налоговик продавал справки по две тысячи за штуку
 
 

Видео

"Преследование Кернеса - это бартер, для того чтобы Антон Геращенко получил место в парламенте" - экс-супруга советника министра МВД
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 