20.06.2018 11:24

На сессии горсовета представили нового депутата

Нового депутата Харьковского городского совета 7-го созыва Екатерину Кордик представили сегодня, 20 июня, на сессии горсовета.



// Харьковский горсовет

Городская избирательная комиссия признала Екатерину Кордик депутатом горсовета постановлением №245 от 19 июня 2018 года. Сегодня она приняла присягу и получила удостоверение депутата.



Напомним, что депутат Харьковского городского совета 7-го созыва Александр Фельдман, выдвинутый Харьковской городской организации политической партии «Наш край», сложил свои полномочия. Соответствующее решение было принято 18 апреля на сессии Харьковского горсовета. Согласно ч.1 ст. 90 Закона Украины «О местных выборах», в случае досрочного прекращения полномочий депутата, который избирался в многомандатном выборном округе, решением территориальной избирательной комиссии избранным депутатом определяется следующий по очередности кандидат от местной организации партии.



Справка. Екатерина Анатольевна Кордик (1982 г.р.) - гражданка Украины, имеет высшее образование, директор ООО «Торговый Дом «ЮКМ», проживает в поселке Малая Даниловка Харьковской области, член Харьковской городской организации политической партии «Наш край».