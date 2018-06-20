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20.06.2018  11:32   

Трех харьковчан удостоили звания почетных граждан города

Харьковский городской совет сегодня, 19 июня, принял решение о присвоении трем харьковчанам звания «Почетный гражданин города Харькова».


city.kharkov.ua

вмешательства, руководитель Харьковского клинического центра торакоабдоминальной хирургии Николай Велигоцкий. Он выполнил более 20 тыс. хирургических операций, подготовил более 5,6 тыс. врачей-хирургов, стал автором более 500 научных работ. 

Также почетным харьковчанином стал заслуженный строитель Украины, проректор по экономике и социальному развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Иван Прищепа - при его участии были построены учебные и жилые объекты юридического университета им. Ярослава Мудрого общей площадью более 200 тыс. кв. м, Дворец студентов, современный библиотечный корпус и многие другие объекты.

Также звания Почетного гражданина города Харькова удостоена заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, благодаря которой была существенно расширена сеть социальных учреждений города, внедрен ряд важных инноваций в системе здравоохранения и в работе с детьми.

Справка. В 1887 году Городская дума Харькова ходатайствовала перед императором об учреждении звания «Почетный гражданин города Харькова». На протяжении следующих 27 лет звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых - Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годы). Одним из последних лауреатов этого звания был известный офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звания почетного гражданина города Харькова не присваивали, однако с 1999 года эту традицию восстановили.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гражданин, харьков, награда
 
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