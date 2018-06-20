20.06.2018 11:35

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 20 июня, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



// city.kharkov.ua

В частности, Почетной грамотой Харьковского городского совета награждена преподаватель по классу хорового и сольного пения музыкального отделения для детей с нарушениями зрения Детской музыкальной школы №13 им. Н. Коляды Людмила Бондаренко; мастер спорта Украины, главный тренер футбольного клуба «Жилстрой-1», ставшего чемпионом Украины, Валентина Котик; учитель Харьковской гимназии №43 Елена Дрантусова; мастер электромеханической службы КП «Харьковский метрополитен» Виктор Соколец; проректор по учебной работе, профессор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Барабаш.



Также грамотой отмечены заместитель главного врача Харьковской городской клинической больницы №7 Ирина Головинова, главный врач городской поликлиники № 20 Татьяна Кулик, заместитель директора Харьковской областной филармонии Инна Волощук, председатель Харьковского областного общества ветеранов «Жители блокадного Ленинграда» Станислав Кузнецов, представители других ветеранских организаций, судебные эксперты, сотрудники Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», трудовой коллектив завода «Южкабель» и еще ряд врачей и педагогов.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.