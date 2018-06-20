Главная Новости Власть Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета
20.06.2018  11:35   

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 20 июня, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.


// city.kharkov.ua

В частности, Почетной грамотой Харьковского городского совета награждена преподаватель по классу хорового и сольного пения музыкального отделения для детей с нарушениями зрения Детской музыкальной школы №13 им. Н. Коляды Людмила Бондаренко; мастер спорта Украины, главный тренер футбольного клуба «Жилстрой-1», ставшего чемпионом Украины, Валентина Котик; учитель Харьковской гимназии №43 Елена Дрантусова; мастер электромеханической службы КП «Харьковский метрополитен» Виктор Соколец; проректор по учебной работе, профессор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Барабаш.

Также грамотой отмечены заместитель главного врача Харьковской городской клинической больницы №7 Ирина Головинова, главный врач городской поликлиники № 20 Татьяна Кулик, заместитель директора Харьковской областной филармонии Инна Волощук, председатель Харьковского областного общества ветеранов «Жители блокадного Ленинграда» Станислав Кузнецов, представители других ветеранских организаций, судебные эксперты, сотрудники Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», трудовой коллектив завода «Южкабель» и еще ряд врачей и педагогов. 

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  грамота, житель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.04 Власть Алексею Коротееву, спасшему людей на пожаре, вручили грамоту городского совета 18.04 Власть Грамотами горсовета награждены отличившиеся харьковчане 20.12 Власть Грамотами горсовета награждены отличившиеся харьковчане
 
 

Видео

"Преследование Кернеса - это бартер, для того чтобы Антон Геращенко получил место в парламенте" - экс-супруга советника министра МВД
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 