Харьковский студент уличен в торговле оружием (фото)

Харьковская местная прокуратура № 5 совместно с работниками Нацполициии разоблачили студента одного из харьковских вузов в торговле оружием.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в ходе проведения негласных следственных действий были проведены две оперативные закупки.
Во время первой из них, в мае этого года, молодой продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боевым.
Вчера, 19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тыс. грн. автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.
В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится объявления о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия). При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков в которой обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов.
Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.
На сегодня продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в томе числе - канала происхождения оружия.
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