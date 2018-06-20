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20.06.2018  13:14   

Харьковский студент уличен в торговле оружием (фото)

Харьковская местная прокуратура № 5 совместно с работниками Нацполициии разоблачили студента одного из харьковских вузов в торговле оружием.


// Прокуратура

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в ходе проведения негласных следственных действий были проведены две оперативные закупки.

Во время первой из них, в мае этого года, молодой продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боевым.

Вчера, 19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тыс. грн. автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится объявления о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия). При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков в которой обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов.

 Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

 На сегодня продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в томе числе - канала происхождения оружия.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  студент, оружие, харьков, полиция
 
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