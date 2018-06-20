Главная Новости Власть Депутаты отложили вопрос о выделении земли для строительства дома возле стадиона «Металлист»
20.06.2018  12:16   

Депутаты отложили вопрос о выделении земли для строительства дома возле стадиона «Металлист»

Вопрос о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома возле стадиона «Металлист» по ул. Оренбургской, 9 был исключен из повестки дня и снят с рассмотрения сессии Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

Как отметил в ходе сессии Харьковский городской голова Геннадий Кернес, к этому вопросу депутаты вернутся в будущем. До этого представители департаментов городского совета организуют встречи с участием депутатского корпуса, харьковчан, компанией-застройщиком. И после, уже исходя из общих интересов граждан, вопрос снова будет вынесен на сессию для принятия решения.

«Строительство было законсервировано только на 2012 год. Дальше необходимо было менять целевое назначение и т.д. Пусть работа идет на результат, такой, который примут все вместе», - отметил Геннадий Кернес.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, стадион, харьков, вопрос
 
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