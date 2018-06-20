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20.06.2018  12:32   

Геннадий Кернес: Сегодняшний погром так называемых «активистов» – это провокация, поддержанная полицией

Харьковский городской голова прокомментировал беспорядки, происходившие в начале работы двадцатой сессии Харьковского городского совета VII созыва.


// Городской Дозор

Об этом Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook

«Погром, который сегодня организовали так называемые «активисты», не могу расценить иначе, как провокацию, поддержанную полицией», – сообщил он.

Как сообщил мэр, в здании Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они поразбивали стекла, уничтожили портреты градоначальников прошлых лет, устроили драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а потом подожгли дымовые шашки.

«Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих замов кинули в мусорный бак», – сообщил Кернес.

По словам городского головы, полиция за всем этим наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась.

«Вероятно, потому, что «активисты», ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача», – предположил мэр.

«Расцениваю эти антиконституционные действия, а точнее - бездействия - как молчаливую поддержку действий обнаглевших от безнаказанности людей, которые почему-то называют себя активистами.

Городской совет всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, будет обжаловать преступное бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции. Мы не оставим это происшествие без последствий.

Я обращусь к депутатам Парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде пояснения руководителя Службы Безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, организовавшего погром в здании Харьковского городского совета.

Я благодарен депутатам Харьковского городского совета, которые в заполненном газом сессионном зале проявили принципиальность и продолжили работу», – написал Геннадий Кернес.

 

Тэги:  кернес, сессия, горсовет, погром, харьков
 
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