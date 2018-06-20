20.06.2018 12:32

Геннадий Кернес: Сегодняшний погром так называемых «активистов» – это провокация, поддержанная полицией

Харьковский городской голова прокомментировал беспорядки, происходившие в начале работы двадцатой сессии Харьковского городского совета VII созыва.



// Городской Дозор

Об этом Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook

«Погром, который сегодня организовали так называемые «активисты», не могу расценить иначе, как провокацию, поддержанную полицией», – сообщил он.

Как сообщил мэр, в здании Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они поразбивали стекла, уничтожили портреты градоначальников прошлых лет, устроили драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а потом подожгли дымовые шашки.

«Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих замов кинули в мусорный бак», – сообщил Кернес.