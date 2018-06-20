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20.06.2018  12:36   

Город выделил миллион на поддержку ЖСК, ЖК и ОСМД

Дополнительные средства из городского бюджета Харькова выделили на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД.


// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято на сессии Харьковского городского совета.

Депутаты проголосовали за выделение на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД суммы в размере 1 млн грн.

Кроме того, из городского бюджета дополнительно были выделены 200 тыс. грн на приобретение и установку скамеек, урн, контейнеров на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также 170 тыс. грн - на завоз песка. 

Напомним, что в городе действует Программа поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов в городе Харькове на 2015-2019 гг., согласно которой работы в таких домах проводят на условиях софинансирования: 25% средств выделяют жители домов, а 75% - городской бюджет.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, осмд, бюджет, харьков
 
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