20.06.2018 16:01

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни июня.



// ГФС

Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:

23 июня – центры обслуживания плательщиков будут работать по режиму работы соответствующих ГНИ/ОГНИ ГУ ГФС в областях, при которых они созданы;



24 июня – выходной день;



27 июня – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;



28 июня – выходной день;



29 июня – выходной день;



30 июня – рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП до 13:00.