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20.06.2018  16:01   

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни июня.


// ГФС

Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:

23 июня – центры обслуживания плательщиков будут работать по режиму работы соответствующих ГНИ/ОГНИ ГУ ГФС в областях, при которых они созданы;

24 июня – выходной день;

27 июня – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;

28 июня – выходной день;

29 июня – выходной день;

30 июня – рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП до 13:00.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  гфс, график работы, харьков
 
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