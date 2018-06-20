В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни июня.
Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:
23 июня – центры обслуживания плательщиков будут работать по режиму работы соответствующих ГНИ/ОГНИ ГУ ГФС в областях, при которых они созданы;
24 июня – выходной день;
27 июня – в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
28 июня – выходной день;
29 июня – выходной день;
30 июня – рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП до 13:00.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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