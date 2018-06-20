Погром в мэрии обойдется городу в несколько миллионов гривен

Куча пустых газовых баллончиков, разбитая плитка и вазоны, поломанные мебель, окна и двери, поврежденные стены. Все это результат сегодняшнего, так сказать, бурного пребывания активистов в мэрии.
Городу придется еще не один день приходить в себя после «визита» радикально настроенных парней в здание Харьковского городского совета. И заниматься обновлением всего того, что было поврежденное активистами.
По предварительным подсчетам, митингующие разгромили внутри мэрии минимум на несколько миллионов.
«Только строительная часть обойдется в сумму около 2-х миллионов», – рассказал директор Департамента административно-хозяйственной деятельности Виталий Сотник.
В эту сумму войдет ремонт второго и первого этажей: шпаклевка стен, перекраска. Кроме того, замена разбитых панелей, дверей.
По словам Сотника, два миллиона гривен – это минимальная сумма для восстановления обстановки внутри здания мэрии.
«Панно с первого на второй этаж - я не знаю сколько стоит, специалисты определят, оно очень дорогое. Я могу только определить стоительную часть», – добавил он.
Звезды советуют как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Среда будет облачной, прояснится только к вечеру. Дневной максимум – 32 градуса тепла.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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