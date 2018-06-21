Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мастера предприятия, где погиб токарь

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила обвинительный акт в отношении мастера токарного участка по ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в конце марта этого года на одном из городских промышленных предприятий в результате несчастного случая погиб токарь. 53-летний мужчина работал без спецодежды и зацепился свитером за вращающуюся часть станка. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью.
По результатам следствия установлено ответственное лицо, которое имело следить за выполнением требований техники безопасности. Однако мастер участка не выполнил возложенных на него обязанностей и допустил к работе работника без специализированной одежды, что и стало причиной несчастного случая на предприятии.
Сейчас обвинительный акт направлен в Московский районный суд Харькова.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
влажн.:
давл.:
ветер: