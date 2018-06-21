Главная Новости Власть Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мастера предприятия, где погиб токарь
21.06.2018  10:50   

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мастера предприятия, где погиб токарь

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила обвинительный акт в отношении мастера токарного участка по ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека).


// kp.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в конце марта этого года на одном из городских промышленных предприятий в результате несчастного случая погиб токарь. 53-летний мужчина работал без спецодежды и зацепился свитером за вращающуюся часть станка. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам следствия установлено ответственное лицо, которое имело следить за выполнением требований техники безопасности. Однако мастер участка не выполнил возложенных на него обязанностей и допустил к работе работника без специализированной одежды, что и стало причиной несчастного случая на предприятии.

Сейчас обвинительный акт направлен в Московский районный суд Харькова.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  токарь, происшествие, харьков
 
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