Главная Новости Власть Прокуратура направила в суд иск о взыскании более миллиона гривен задолженности аренды за земли в промзоне Харькова
21.06.2018  12:15   

Прокуратура направила в суд иск о взыскании более миллиона гривен задолженности аренды за земли в промзоне Харькова

Харьковская местная прокуратура № 3 направила в хозяйственный суд области иск в интересах государства о взыскании более 1,2 млн. грн. за незаконное пользование земельным участком под недвижимостью.


// stroyobzor.ua

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Натальи Коваленко, указанные помещения в промышленной зоне с 2015 года принадлежат на праве собственности одному из ООО.

Однако до сих пор необходимой документации на пользование участком площадью 0,7 га под зданиями товарищество не оформило и аренды за землю не платило. -За чего и накопилась указанная задолженность.

Сейчас иск прокуратуры находится в производстве суда.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, аренда, харьков, промзона
 
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