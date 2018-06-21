Прокуратура направила в суд иск о взыскании более миллиона гривен задолженности аренды за земли в промзоне Харькова

Харьковская местная прокуратура № 3 направила в хозяйственный суд области иск в интересах государства о взыскании более 1,2 млн. грн. за незаконное пользование земельным участком под недвижимостью.
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Натальи Коваленко, указанные помещения в промышленной зоне с 2015 года принадлежат на праве собственности одному из ООО.
Однако до сих пор необходимой документации на пользование участком площадью 0,7 га под зданиями товарищество не оформило и аренды за землю не платило. -За чего и накопилась указанная задолженность.
Сейчас иск прокуратуры находится в производстве суда.
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