21.06.2018 11:29

Сергей Чернов о беспорядках в горсовете: Началась целенаправленная дискредитация органов местного самоуправления

Беспорядки перед началом сессии в Харьковском горсовете – это заранее спланированная акция, направленная на дискредитацию органов местного самоуправления.



// city.kharkov.ua

Такое мнение выразил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов относительно беспорядков, произошедших в день сессии Харьковского городского совета 20 июня.



«Я согласен с мнением коллег: началась целенаправленная дискредитация органов местного самоуправления. Без сомнения - это заранее запланированная акция, поскольку вряд ли рядовые граждане всегда носят с собой дымовые шашки и слезоточивый газ. А значит, именно к таким противозаконным действиям готовились!



Что бросилось в глаза, так это крайняя степень озлобленности. По моему убеждению, такое поведение «представителей общественных организаций» можно квалифицировать исключительно как разбойное нападение с угрозой жизни.

Не думаю, что в демократической стране можно так обращаться с законно избранными депутатами. Ведь это проявление пренебрежения прежде всего к народному выбору. Я также до сих пор не могу понять смысла в тенденции бросать людей в мусорные баки. Это признак деградации общества. А еще такие эпизоды - прекрасная тема для использования против нас в информационной войне. Видя такие безумные действия, гражданам других стран легко поверить, что в Украине отсутствует демократия, а силовики не в состоянии защитить людей от проявлений агрессии и насилия.



Хочу выразить слова поддержки своим коллегам - депутатам, работникам исполнительного аппарата, которые в таких условиях продолжают работать. Органы местного самоуправления Харьковщины своей ежедневной работой доказывают любовь к родной земле, уважение к жителям громад и соблюдению действующего законодательства. Проявлениям такой животной агрессии нет места ни на Слобожанщине, ни в Украине в целом», - отметил Сергей Чернов.



Напомним, перед началом сессии 20 июня в здании Харьковского горсовета произошли беспорядки: неизвестные распылили газ, зажгли дымовые шашки, разбили стекла, пытаясь прорваться в сессионный зал. Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что расценивает погром, который организовали так называемые «активисты», не иначе, как провокацию, поддержанную полицией.