Депутаты горсовета обратились в полицию по поводу погрома в мэрии

Депутаты фракции «За Харьков, за Возрождение» обратились в Шевченковский отдел Главного управления Национальной полиции в Харьковской области с требованием начать расследование относительно беспорядков, произошедших в день сессии Харьковского городского совета.
Обращение направлено на имя начальника Шевченковского отдела Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Дмитрия Плотникова.
В документе, в частности, говорится, что 20 июня неизвестными лицами был осуществлен захват здания Харьковского городского совета, который сопровождался совершением умышленных хулиганских действий, нарушениями общественного порядка, массовыми беспорядками, драками и повреждением имущества.
«Эти действия продолжались длительное время, сопровождались явным неуважением к обществу и созданием опасных условий для сотрудников Харьковского городского совета, депутатов и других граждан. Неизвестные лица применяли дымовые шашки, распылялся слезоточивый газ, в результате чего несколько сотрудников городского совета нуждались в медицинской помощи.
Депутатская фракция «За Харьков, по Возрождение» в Харьковском городском совете считает, что эти действия содержат признаки уголовных преступлений. Согласно ч. 1 ст. 214 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование», - говорится в обращении фракции.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
влажн.:
давл.:
ветер: