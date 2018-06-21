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21.06.2018  12:32   

Депутаты горсовета обратились в полицию по поводу погрома в мэрии

Депутаты фракции «За Харьков, за Возрождение» обратились в Шевченковский отдел Главного управления Национальной полиции в Харьковской области с требованием начать расследование относительно беспорядков, произошедших в день сессии Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

Обращение направлено на имя начальника Шевченковского отдела Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Дмитрия Плотникова.

В документе, в частности, говорится, что 20 июня неизвестными лицами был осуществлен захват здания Харьковского городского совета, который сопровождался совершением умышленных хулиганских действий, нарушениями общественного порядка, массовыми беспорядками, драками и повреждением имущества.

«Эти действия продолжались длительное время, сопровождались явным неуважением к обществу и созданием опасных условий для сотрудников Харьковского городского совета, депутатов и других граждан. Неизвестные лица применяли дымовые шашки, распылялся слезоточивый газ, в результате чего несколько сотрудников городского совета нуждались в медицинской помощи. 

Депутатская фракция «За Харьков, по Возрождение» в Харьковском городском совете считает, что эти действия содержат признаки уголовных преступлений. Согласно ч. 1 ст. 214 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении обязаны внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование», - говорится в обращении фракции.
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  погром, сессия, харьков
 
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