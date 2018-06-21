21.06.2018 13:58

Геннадий Кернес: Мы повысим надежность работы очистных сооружений города

21 июня Харьковский городской голова Геннадий Кернес посетил Городские очистные сооружения водоотведения №1 и ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы очистки сточных вод в Харькове.



//vodokanal.kharkov.ua

В ближайшие дни КП «Харьковводоканал» подпишет договор с подрядчиком и приступит к реализации инвестиционного проекта «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова», сообщил заместитель директора по очистным сооружениям комплекса «Харьковводоотведение» Юрий Шаталов.

Сейчас проходит процесс проектирования, после экспертизы и утверждения проекта предприятие приступит к его реализации.



«Мы нашли инвестора для Харькова, и это позволит повысить надежность работы коммуникаций города, в частности, создать европейские условия для качественной очистки сточных вод», - отметил городской голова Геннадий Кернес.



Напомним, реконструкция канализационного хозяйства города осуществляется за средства Международного банка реконструкции и развития. Стоимость проекта - 85,8 млн долл.



Отметим, реализация инвестиционного проекта «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» будет проходить на Городских очистных сооружениях водоотведения №1 и 2. Он предполагает полную реконструкцию очистных сооружений - начиная от первичной (механической) очистки сточных вод до очистки ее биологического состава, а также строительство комплекса по переработке ила и выработке из него биогаза, из которого впоследствии будет вырабатываться электроэнергия.

Реализация проекта позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления. Процесс реконструкции очистных сооружений займет около трех лет.