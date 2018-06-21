21.06.2018 15:01

Геннадий Кернес: Вчерашний погром мало был похож на хулиганство

Горсовет будет добиваться того, чтобы расследование беспорядков 20 июня расследовалось по статье 341 УК Украины «Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений».



// Городской Дозор

Харьковский городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook прокомментировал тот факт, что по вчерашнему погрому в мэрии полиция возбудила дело по статье «Хулиганство».



«Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами», – написал он.



Геннадий Кернес заявил, что будет настаивать на том, чтобы полиция переквалифицировала дело о столкновениях в горсовете в статью о попытке захвата государственных зданий.



«Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на «попытку захвата государственных и общественных зданий». Это моя принципиальная позиция. Вчерашний погром мало был похож на хулиганство», – написал харьковский мэр.