Главная Новости Власть Мужчина, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов консульских отделов Украины, предстанет перед судом
21.06.2018  16:44   

Мужчина, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов консульских отделов Украины, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 73-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве и подделке документов консульских отделов Украины и Республики Польша (ст. 190 и ст. 358 УК Украины).


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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что пенсионер ставил поддельные штампы консульских отделов в загранпаспорта граждан Украины, чтобы те, как «нерезиденты страны», ввозили машины иностранной регистрации, минуя таможенный сбор.

Напомним, схему незаконного постановки на консульский учет автомобильных средств разоблачили осенью прошлого года.

«Свои услуги украинец предлагал через интернет-объявления. За тысячу долларов он обещал клиентам официально поставить их на консульский учет Республики Польша и внести в загранпаспорта соответствующие отметки. Эти штампы давали бы возможность не только ввозить в Украину автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию только раз в год и беспрепятственно возвращаться обратно », - отметил В. Куприянов.

У злоумышленника при задержании изъяли паспорт клиента с «липовыми» отметками в нем, деньги за услугу и печати, которые в действительности не имели никакого отношения к официальным структурам других государств.

Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на 8 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  подделка, суд, харьков, документ
 
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