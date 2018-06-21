Главная Новости Власть Геннадий Кернес провел личный прием на «Харьковводоканале»
21.06.2018  18:25   

Геннадий Кернес провел личный прием на «Харьковводоканале»

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 июня, провел личный прием работников КП «Харьковводоканал».


// city.kharkov.ua

С различными заявлениями к мэру обратился 101 работник предприятия.

Большинство вопросов харьковчан касалось ремонта домов, подъездов, крыш, внутриквартальных дорог и тротуаров. Ни одна просьба не осталась без внимания: по словам глав районных администраций, руководителей коммунальных предприятий и профильных департаментов, каждое заявление будет выполнено или в ближайшие месяцы, или в 2019 году. Также в следующем году пройдет реконструкция стадиона в Харьковской общеобразовательной школе №91 (проезд Садовый, 18-а).

Совет ветеранов труда КП «Харьковводоканал» выступил с инициативой переименовать улицу Конторскую, на которой находится одно из структурных подразделений предприятия, в улицу Валерия Петросова, бывшего директора КП. Геннадий Кернес дал поручение изучить этот вопрос.

Кроме того, около 30 харьковчан получат материальную помощь на лечение различных тяжелых заболеваний, еще четверо – помощь в организации удаления катаракты за счет бюджетных средств.

«Сегодня мы помогли ста людям, некоторые из них получили надежду и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому все задачи, что вы пометили себе, должны быть выполнены качественно и в срок», – отметил Геннадий Кернес, подводя итоги приема.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, личный прием, харьков
 
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