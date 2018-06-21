21.06.2018 18:25

Геннадий Кернес провел личный прием на «Харьковводоканале»

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 июня, провел личный прием работников КП «Харьковводоканал».



// city.kharkov.ua

С различными заявлениями к мэру обратился 101 работник предприятия.



Большинство вопросов харьковчан касалось ремонта домов, подъездов, крыш, внутриквартальных дорог и тротуаров. Ни одна просьба не осталась без внимания: по словам глав районных администраций, руководителей коммунальных предприятий и профильных департаментов, каждое заявление будет выполнено или в ближайшие месяцы, или в 2019 году. Также в следующем году пройдет реконструкция стадиона в Харьковской общеобразовательной школе №91 (проезд Садовый, 18-а).



Совет ветеранов труда КП «Харьковводоканал» выступил с инициативой переименовать улицу Конторскую, на которой находится одно из структурных подразделений предприятия, в улицу Валерия Петросова, бывшего директора КП. Геннадий Кернес дал поручение изучить этот вопрос.



Кроме того, около 30 харьковчан получат материальную помощь на лечение различных тяжелых заболеваний, еще четверо – помощь в организации удаления катаракты за счет бюджетных средств.



«Сегодня мы помогли ста людям, некоторые из них получили надежду и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому все задачи, что вы пометили себе, должны быть выполнены качественно и в срок», – отметил Геннадий Кернес, подводя итоги приема.