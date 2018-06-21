21.06.2018 19:29

В Харькове выбрали место для будущего ситуационного центра

Городской ситуационный центр будет располагаться недалеко от Международного аэропорта «Харьков».



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21 июня первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и исполнительный директор компании «Guliani Security & Safety» (США) Джон Хувейн посетили это место, после чего встретились с харьковскими специалистами, которые примут участие в создании центра.



Встреча прошла в городском совете. В ней приняли участие представители Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, специалисты компьютерных технологий, архитекторы.



Как отметил Игорь Терехов, ситуационный центр – это часть работы по созданию целой системы безопасности города, направленной на то, чтобы каждый харьковчанин чувствовал себя защищенным.



Игорь Терехов сообщил, что после консультаций с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, экспертами по безопасности компании «Guliani Security & Safety» и посещения подобного центра в Нью-Йорке была сформирована примерная концепция будущего центра в Харькове, и теперь дан старт работам. Эксперты «GSS» приедут в город и будут вместе с харьковчанами поэтапно работать над созданием центра. Специалисты разделятся на группы по направлениям – полиция, пожарные, городские службы, IT и т.д. – и будут обмениваться идеями, чтобы прийти к единой концепции и подготовить людей к работе.



Игорь Терехов напомнил, что центр будет координировать работу служб экстренного реагирования, спасателей, патрульной полиции, компаний «Харьковоблэнерго», «Харьковгоргаз», коммунальных предприятий. Это будет максимально функциональное учреждение с современным программным обеспечением. Место возле аэропорта было выбрано с учетом обязательных критериев: локация должна быть недалеко от аэропорта, ведущих магистралей, он не может быть расположен в центральной части города.



Также в ситуационном центре будет находиться диспетчерский пункт, чтобы человек мог позвонить по одному номеру телефона и сразу же получить ответную реакцию всех подразделений. Задача диспетчеров будет состоять в распределении звонков по разным службам.



«Полиция полностью готова и поддерживает создание ситуационного центра. Их локальный центр будет объединен компьютерными сетями и единой базой данных с ситуационным центром», – сообщил первый вице-мэр.



Со своей стороны Джон Хувейн отметил, что нужно понимать, что патрульная полиция, пожарные не изменят мест своей дислокации: они будут выезжать не из ситуационного центра, а со своих участков. Центр позволит координировать их работу и научит их совместно реагировать в экстренных ситуациях. Сюда же относится не только работа ГСЧС, правоохранителей, но и всех служб, которые могут помочь, например, в условиях природных катаклизмов – сильных снегопадов, при аномально высоких температурах, когда людям становится плохо на улице.



«Этот центр учит и дает возможность разным службам реагировать вместе и быстро. Все службы знают, как работать. Мы не будем их этому учить, но проблема в том, что они не знают, как вместе реагировать на разные ситуации. А что центр делает? Он объединяет их в одну структуру. Стоя на улице, глава полиции и глава спасательной службы не могут принимать совместных решений. В цивилизованных странах их представители докладывают командирам о происходящем, и принятие решений происходит именно в ситуационном центре. Также среди задач центра – проведение тренингов по предотвращению чрезвычайных ситуаций и реагированию на них. Сотрудники центра собирают все службы – спасателей, полицию – и моделируют разные происшествия. Я посетил около 120 стран, и в каждом современном городе работает такая структура. Это сделает эффективнее работу городской власти, потому что людям предоставляются эффективные услуги, они знают, что защищены», – сообщил Джон Хувейн.



Отметим, что ситуационный центр в Харькове будет создан за счет средств городского бюджета.