75 харьковчан пожаловались в прокуратуру на мужчину, который выманил у них 250 тысяч гривен

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила подозрение 49-летнему харьковчанину по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, на данный момент следствием установлены 75 человек, пострадавших от мошеннических действий.
По предварительным данным, мужчина под предлогом изготовления мягкой мебели заключал с потерпевшими соответствующие договоры. Принимая предоплату за свои услуги, он даже выписывал товарные чеки. Но после подписки - скрывался от клиентов.
Всего в течение декабря 2017 - май 2018 он выманил у харьковчан более 250 тыс. грн.
На сегодня по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, с целью обеспечения исков потерпевших судом наложен арест на его имущество.
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