Главная Новости Власть 75 харьковчан пожаловались в прокуратуру на мужчину, который выманил у них 250 тысяч гривен
22.06.2018  11:25   

75 харьковчан пожаловались в прокуратуру на мужчину, который выманил у них 250 тысяч гривен

Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила подозрение 49-летнему харьковчанину по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).


// rozumna-sila.org

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, на данный момент следствием установлены 75 человек, пострадавших от мошеннических действий.

По предварительным данным, мужчина под предлогом изготовления мягкой мебели заключал с потерпевшими соответствующие договоры. Принимая предоплату за свои услуги, он даже выписывал товарные чеки. Но после подписки - скрывался от клиентов.

Всего в течение декабря 2017 - май 2018 он выманил у харьковчан более 250 тыс. грн.

На сегодня по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, с целью обеспечения исков потерпевших судом наложен арест на его имущество.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  жалоба, обман, харьков
 
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