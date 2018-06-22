22.06.2018 16:29

Геннадий Кернес вручил премии победителям конкурса студенческих проектов

22 июня в Харьковском городском совете прошло награждение победителей городского конкурса студенческих проектов «Харьков – город молодежных инициатив».



// city.kharkov.ua

В этом году победу в конкурсе одержали 10 проектов, которые были представлены в четырех номинациях: «Умному городу - креативная молодежь», «Родному Харькову - стабильное развитие», «Харьков - территория успешной карьеры» и «Харьков - город открытый, творческий, толерантный».

Церемонию награждения провел Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Мэр вручил авторам лучших проектов Благодарности Харьковского городского головы и денежные призы. Так, на реализацию проектов победители конкурса получили по 20 тыс. грн, авторы проектов, занявшие 2-е места, - по 15 тыс. грн, 3-е места - по 10 тыс. грн.

«Харьков - город молодежи и студентов, и поэтому такие проекты очень важны для нас. Конечно, не все можно охватить, но те инициативы и проблемы, которые представлены в ваших работах, дают стремительный толчок для реализации интересных идей в городе. Я хочу пожелать вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы ваш талант развивался и вас окружали друзья. Счастья, здоровья и всех благ!» - сказал Геннадий Кернес.



В числе победителей конкурса - студент Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца Дмитрий Хапилин. Второкурсник принимает участие в конкурсе уже второй год, и оба раза успешно. В этом году вместе с друзьями Дмитрий представил на конкурс проект мобильного приложения для отслеживания общественного транспорта в Харькове.



«Задачей нашей команды было интерпретировать мобильное приложение под наш город с интеграцией системы «Е-ticket». При помощи него со смартфона можно будет как пополнять счет и оплачивать поездки, так планировать их дистанционно, отслеживать маршрут и прочее. Спасибо городскому совету за возможность внедрять наши инновации в жизнь города, развивать его и продвигать вперед», - отметил Дмитрий Хапилин.



В завершение церемонии Геннадий Кернес сообщил, что в следующем году призовой фонд конкурса студенческих проектов снова возрастет - денежные премии увеличатся на 5 тыс. грн за каждое призовое место.



Напомним, всего в этом году в конкурсе «Харьков - город молодежных инициатив» приняли участие 1240 студентов со всех вузов города. В финале городского этапа конкурса были представлены 92 работы. Отборочные туры конкурса проходили на базе высших учебных заведений города. По итогам двух туров экспертными советами были определены 50 лучших проектов. Из них 1-е место присудили 10 работам, еще по 20-ть проектов заняли 2-е и 3-е места. Студенты представили проекты, направленные на благоустройство и развитие Харькова: борьбу с экологическими проблемами в городе, улучшение сферы здравоохранения, образования, развитие бизнеса и прочее. В частности, среди проектов-победителей - мобильное приложение по подготовке школьников к ВНО, проект по развитию кулинарного туризма в городе, презентация новых лекарственных препаратов, создание новых зон отдыха и др.



Справка. Городской конкурс «Харьков - город молодежных инициатив» проводится в Харькове третий год подряд по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Ряд проектов-победителей конкурса были успешно реализованы.