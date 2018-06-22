Угловное дело против Цибульник – продолжение давления на сотрудников мэрии и директоров коммунальных предприятий, – Юрий Сидоренко

Прокуратура подозревает руководителя Новобаварского района Татьяну Цибульник в фальсификации декларации, а именно в предоставлении недостоверной информации. И накануне, согласно официальным данных, чиновницы уже сообщили о подозрении.
Татьяна Цибульник утверждает, что это ничто иное как давление на всю власть города и попытка дискредитации. Председатель Новобаварского района решила сама расставить все точки над "i" в этом скандале.
Следователи областной прокуратуры подозревают ее в якобы сокрытии от декларирования драгоценностей на 600 000 гривен, что, по их словам, были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства.
Зато сама Татьяна Цибульник их оценку как ценных ставит под сомнение.
«В последние годы золотые изделия я не приобретала, я переделывала имеющиеся. Все доходы в моей декларации, нарушений законодательства нет. Это всё будет доказано в суде, – рассказала Татьяна Цибульник. – Мы не понимаем на данный момент, какая была экспертиза, каких изделий. Мы будем требовать экспертиз, мы будем требовать решения суда, потому что всё, что происходит – незаконно. Обманным путём меня вчера пригласили в прокуратуру, якобы прокурор хочет со мной поговорить о чём-то. И стали вручать повестку, нарушая тем самым действующее законодательство, я была без адвоката и т.д. Это очередная попытка дискредитировать власть, команду городского головы».
Как отмечает Татьяна Цибульник, это уже не первая попытка давления под видом разоблачения. И продолжается это уже на протяжении семи месяцев. Это уголовное дело уже третье, предыдущие два для следователей, так сказать, не увенчались успехом.
«Первое уголовное дело закончилось ничем, я была там в качестве свидетеля. Нужны были только громкие заявления, обыски и всё остальное. Второе уголовное дело завели на меня и моего заместителя по ЖКХ. И вот вчера оказалось третье. Более того, на протяжении этого времени оказывается давление на бизнес моего мужа, моей дочери, организовываются проверки МЧС и т.д. То, что сейчас происходит – настоящий беспредел», – говорит Татьяна Цибульник.
В мэрии убеждены, что скандал вокруг Татьяны Цибульник – это очередная попытка давления на городскую власть, о чем еще во вторник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«На мэрию, на сотрудников мэрии и директоров коммунальных предприятий активизировалось беспрецедентное для нас давление. Продолжением этого давления можно считать события в сессионный день среды, когда была попытка захвата мэрии. Угловное дело против Цибульник – это из того же рода событий», – рассказал директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Между тем прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании для чиновницы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.
В мэрии отметили, будут защищаться исключительно в рамках действующего законодательства. А глава райадминистрации, в свою очередь, заявила, что в суде будет отстаивать свою позицию и свои права.
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