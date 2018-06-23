23.06.2018 15:30

В Харькове готовятся к масштабной перекладке теплосетей

Более 6,7 км магистральных теплосетей планируют заменить в Харькове.



// Горсовет

Для этого будут привлечены кредитные ресурсы Мирового банка. Сегодня, 23 июня, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с представителями финансового учреждения, в которой также принял участие директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

Средства будут выделены в два этапа. Первые 4 млн. долл. на закупку оборудования для замены магистральных сетей должны поступить уже этой осенью. Все необходимые документы банк получил, и теперь ХТС ждет разрешения на проведение тендеров.

«По ускоренной процедуре, в течение 30 дней, будет объявлен тендер и будет проведена закупка материалов, что позволит нам начать работы», - отметил первый вице-мэр.

Всего планируется заменить более 6,7 км магистральных сетей диаметром от 400 до более чем 1000 мм. По словам Сергея Андреева, это самая масштабная замена теплосетей за последнее время. Будут заменены участки на 94-й магистрали, магистрали на ул. Динамовской, Московском проспекте и т.д.

Игорь Терехов подчеркнул, что задача – заменить изношенные сети на современные в первую очередь там, где большой износ сетей и где больше всего происходит аварий, чтобы максимально качественно подготовить город к новому отопительному сезону.

«Тепловые сети - одна из самых болевых точек жилищно-хозяйственного комплекса. Это артерия, которая обеспечивает жизнедеятельность города. В условиях роста цены на газ, тарифов мы поставлены в жесткие рамки. Нужно подготовить ХТС к работе в осенне-зимний период. На последней сессии горсовета на поддержку предприятия было выделено около 50 млн. грн. финансовой помощи. Мы должны понимать, как будем работать в дальнейшем, стратегию развития теплосетей, как модернизировать всю систему теплоснабжения», - сказал на встрече Игорь Терехов и подчеркнул, насколько важно для Харькова сотрудничество с Мировым банком.

Стороны договорились о новых вехах взаимодействия и о привлечении инвестиций в следующем году.