Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
25.06.2018  11:41   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 25 июня, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Возле здания ситуация спокойная, митингующих и протестующих нет.

10.52 На данный момент в суд уже прибыли адвокаты мэра.

Также прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов и прокуроры

10.56 В районный суд города Полтавы прибыл Геннадий Кернес.

11.07 В зале суда уже присутствуют Геннадий Кернес, двое его охранников, которые проходят по делу – Виталий Блинник и Евгений Смитцкий, а также часть адвокатов городского головы.

Также прибыли адвокаты потерпевших Татьяна Зелькина и Евгений Музычук, второго потерпевшего по делу, Александра Кутянина, нет.

Все ожидают судью Антонова.

11.36 В зал суда вошли представители ОБСЕ

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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