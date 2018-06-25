25.06.2018 11:41

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 25 июня, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Возле здания ситуация спокойная, митингующих и протестующих нет.



10.52 На данный момент в суд уже прибыли адвокаты мэра.



Также прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов и прокуроры



10.56 В районный суд города Полтавы прибыл Геннадий Кернес.

11.07 В зале суда уже присутствуют Геннадий Кернес, двое его охранников, которые проходят по делу – Виталий Блинник и Евгений Смитцкий, а также часть адвокатов городского головы.



Также прибыли адвокаты потерпевших Татьяна Зелькина и Евгений Музычук, второго потерпевшего по делу, Александра Кутянина, нет.



Все ожидают судью Антонова.

11.36 В зал суда вошли представители ОБСЕ