В понедельник, 25 июня, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Возле здания ситуация спокойная, митингующих и протестующих нет.
10.52 На данный момент в суд уже прибыли адвокаты мэра.
Также прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов и прокуроры
10.56 В районный суд города Полтавы прибыл Геннадий Кернес.
11.07 В зале суда уже присутствуют Геннадий Кернес, двое его охранников, которые проходят по делу – Виталий Блинник и Евгений Смитцкий, а также часть адвокатов городского головы.
Также прибыли адвокаты потерпевших Татьяна Зелькина и Евгений Музычук, второго потерпевшего по делу, Александра Кутянина, нет.
Все ожидают судью Антонова.
11.36 В зал суда вошли представители ОБСЕ
Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится до конца дня. Осадков не ожидается.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: