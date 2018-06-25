25.06.2018 13:14

Прокуратура направила в суд обвинение организатору нарколаборатории

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в суд обвинительный акт в отношении молодого человека, который организовал в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина.



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Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, - «21-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление и хранение с целью сбыта психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, совершенное повторно) и ч. 1, 3 ст. 311 УК Украины (незаконное хранение прекурсоров, а также приобретение и хранение оборудования для изготовления психотропных веществ в особо крупных размерах)».

Досудебным расследованием установлено, что незаконный «бизнес» обвиняемый организовал в сентябре прошлого года. В районе Центрального рынка он приобрел оборудование, которое приспособил для изготовления амфетамина.

Психотропы «делец» регулярно переправлял в Одессу, откуда был родом. Во время очередной отправки его с «передачей» задержали на вокзале.

Во время обысков у него дома, кроме обустроенной нарколаборатории, обнаружили почти 80 гр. амфетамина, а также более 600 гр. прекурсора, что является особо крупным размером.

Сейчас по ходатайству прокуратуры наркоделец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.