25.06.2018 19:16

Прокуратура в суде добилась взыскания 350 тысяч гривен долга, за пользование землей под зданиями

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры по этому производству.



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Как рассказал начальник управления прокуратуры области Александр Бондаренко, земельный участок площадью почти 0,7 га принадлежала одному из хозяйственных обществ на праве временного пользования. Кроме того, в собственности предприятия находились помещения общей площадью около 2,5 тыс. кв. м., расположенные на этом участке.

В 2005 году решением Харьковского городского совета прекращено право пользования частью земельного участка. Этим же решением общество обязали оформить необходимые документы для пользования землей под принадлежащими ему зданиями.

Однако к этому моменту общество не оформило соответствующих правоустанавливающих документов. Поэтому ни земельного налога, ни арендной платы за пользование участком площадью 2,4 га не платило. Как следствие, городской бюджет недополучил почти 350 тыс. грн.

После того, как судебное решение вступит в силу, прокуратура возьмет на контроль ход его реального исполнения.