26.06.2018 16:15

Прокуратура добилась осуждения иностранного шпиона к 11 годам лишения свободы

Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Исламской республики Иран в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).



// focus.ua

По информации руководителя отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, Орджоникидзевский районный суд г. Харькова поддержал позицию прокуроров и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Информация о 30-летнем аспиранта одного из вузов Харькова поступило в Службу безопасности Украины в августе 2016 года. Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы, которой является исследование в военной сфере. Во время встреч он пытался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов, иностранец договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

Однако, научный сотрудник сообщил о таком коммерческом предложение украинские спецслужбы и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый так и не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора.

Справка:

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Харькова объявлено 25 июня 2018. Решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.