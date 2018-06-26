Представители известной китайской компании заинтересованы сотрудничать с Харьковом в создании ситуационного центра

В Харькове обязательно создадут систему безопасного города, а также построят ситуационный центр.
И работа в этом направлении продолжается, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов во время встречи с представителями одной из известных китайских компаний, занимающейся телекоммуникациями.
Заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов:
«Требования, которые мы будем предъявлять к любому участнику этого проекта, они очень просты. С одной стороны, создать нам надежную систему, которая бы функционировала, а с другой стороны, будем предъявлять требования, чтобы мы могли всегда эту систему доработать, то есть она должна работать на перспективу, на развитие».
Представители компании представили свое видение в оснащении ситуационного центра, а также построении принципа его работы, основанные на опыте организации таких центров в других государствах. В целом же делегаты неспроста прибыли в Первую столицу, ведь именно Харьков видят как самый перспективный город для сотрудничества.
Представитель китайской фирмы Чэнь Цзюньлян:
«Мы работаем в направлении создания ситуационных центров уже более 10 лет по всему миру. Поэтому, когда мы услышали о том, что в Харькове планируют реализовать подобный проект, мы, конечно, заинтересовались этим, ведь Харьков является главным и стратегически важным городом для Украины, в том числе во внедрении инновационных технологий. Именно поэтому мы всячески хотим помогать вашему городу, реализовывать ваши проекты».
«Была представлена общая концепция, которую разработала компания «HUAWEI». Мы сейчас проанализируем все плюсы и минусы этой концепции. После чего мы договорились, что в летний период пройдет еще одна встреча, где мы более подробно и более конкретно по каждому пункту остановимся, проанализируем все возможности этой компании, в том числе и защиту информации, и создание единого номера реагирования. Возможности подключения всех коммунальных служб и полиции, и МЧС, и скорой медицинской помощи. Создание такого ситуационного центра сделает Харьков, прежде всего, безопасным. Кроме того, это даст возможность более быстрого реагирования на все вызовы», – объяснил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
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Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Если верить хроникам, то ровно 520 лет назад, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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