Главная Новости Власть В горсовете наградили специалистов по охране труда
26.06.2018  19:14   

В горсовете наградили специалистов по охране труда

Торжественная встреча с представителями сферы охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях города Харькова состоялась сегодня, 26 июня, в Харьковском городском совете.


// city.kharkov.ua

Как отметила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, это направление работы играет важнейшую роль в каждом трудовом коллективе.

«Вы занимаетесь предупреждением несчастных случаев на производстве, созданием комфортных условий труда. Это, конечно же, связано с кропотливой разъяснительной деятельностью. Ваши усилия позволяют сделать работу всего коллектива безопасной», - подчеркнула Татьяна Чечетова-Терашвили.

Лучшие представители сферы охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях города Харькова были награждены Почетными грамотами исполкома Харьковского городского совета, Благодарностями городского головы, Грамотами заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, грамотами Департамента труда и социальной политики.

Справка. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти работников, погибших на работе. Впервые он был организован американскими и канадскими рабочими в 1989 году.

В 1996 году Международная организация труда присоединилась к инициативе Международной конференции свободных профсоюзов о признании 28 апреля Всемирным днем охраны труда, который впервые официально был отмечен в 2003 году. В Украине День охраны труда также отмечают 28 апреля.

Цель проведения Дня охраны труда - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, выявить, насколько создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению смертности на рабочих местах.

В этом году девиз Всемирного дня охраны труда: «Защищенное и здоровое поколение» совпадает с задачами и целью Всемирного дня борьбы с детским трудом, который отмечается 12 июня.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  горсовет, награда, харьков, охрана труда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Спорт Команда Харьковского горсовета выиграла турнир ко Дню Конституции 21.06 Политика Нардепы из «Відродження» требуют от Генпрокуратуры, МВД и СБУ дать оценку произошедшему в Харькове 21.06 Общество Оценка эксперта по безопасности США: Если бы эти люди с шашками пошли в метро?
 
 

Видео

В деле Кернеса прокуроры заявили про повторный отвод судьи. Судья отклонил заявления, назвав это злоупотреблением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 