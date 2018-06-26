26.06.2018 19:14

В горсовете наградили специалистов по охране труда

Торжественная встреча с представителями сферы охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях города Харькова состоялась сегодня, 26 июня, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Как отметила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, это направление работы играет важнейшую роль в каждом трудовом коллективе.



«Вы занимаетесь предупреждением несчастных случаев на производстве, созданием комфортных условий труда. Это, конечно же, связано с кропотливой разъяснительной деятельностью. Ваши усилия позволяют сделать работу всего коллектива безопасной», - подчеркнула Татьяна Чечетова-Терашвили.



Лучшие представители сферы охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях города Харькова были награждены Почетными грамотами исполкома Харьковского городского совета, Благодарностями городского головы, Грамотами заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, грамотами Департамента труда и социальной политики.



Справка. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти работников, погибших на работе. Впервые он был организован американскими и канадскими рабочими в 1989 году.



В 1996 году Международная организация труда присоединилась к инициативе Международной конференции свободных профсоюзов о признании 28 апреля Всемирным днем охраны труда, который впервые официально был отмечен в 2003 году. В Украине День охраны труда также отмечают 28 апреля.



Цель проведения Дня охраны труда - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, выявить, насколько создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению смертности на рабочих местах.



В этом году девиз Всемирного дня охраны труда: «Защищенное и здоровое поколение» совпадает с задачами и целью Всемирного дня борьбы с детским трудом, который отмечается 12 июня.