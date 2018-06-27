Глава Верховной Рады поздравил Геннадия Кернеса с днем рождения

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня, 27 июня, поздравил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса с днем рождения.
«Пусть все праздничные пожелания родных, коллег и друзей воплощаются Вам на радость, а Ваша профессиональная деятельность всегда приносит уважение и заслуженную благодарность близких людей и всего украинского общества.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, новых достижений в ответственной работе на благо Украинского государства», - говорится в поздравлении главы парламента.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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