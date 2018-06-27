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27.06.2018  12:44   

Глава Верховной Рады поздравил Геннадия Кернеса с днем рождения

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня, 27 июня, поздравил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса с днем рождения.


// city.kharkov.ua

«Пусть все праздничные пожелания родных, коллег и друзей воплощаются Вам на радость, а Ваша профессиональная деятельность всегда приносит уважение и заслуженную благодарность близких людей и всего украинского общества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, новых достижений в ответственной работе на благо Украинского государства», - говорится в поздравлении главы парламента.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парубий, кернес, харьков, поздравления
 
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