27.06.2018 12:44

Глава Верховной Рады поздравил Геннадия Кернеса с днем рождения

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня, 27 июня, поздравил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса с днем рождения.



// city.kharkov.ua

«Пусть все праздничные пожелания родных, коллег и друзей воплощаются Вам на радость, а Ваша профессиональная деятельность всегда приносит уважение и заслуженную благодарность близких людей и всего украинского общества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, новых достижений в ответственной работе на благо Украинского государства», - говорится в поздравлении главы парламента.