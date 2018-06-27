27.06.2018 15:30

В День Конституции в центр Харькова стянут полицию

Полицейские Харьковщины будут охранять правопорядок во время праздничных мероприятий.



// Нацполиция

Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области.

Ожидается, что участие в мероприятиях примут к 15 тысяч граждан.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 220 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и наряды патрульной полиции.



Так, с 10:00 до 16:00 состоится возложение цветов к Монументу Независимости, сбор граждан у памятника Т.Г. Шевченко и праздничные мероприятия на площади Конституции.



Полицейские призывают жителей и гостей Харьковской области не нарушать общественный порядок и соблюдать действующее законодательство.