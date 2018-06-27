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27.06.2018  15:30   

В День Конституции в центр Харькова стянут полицию

Полицейские Харьковщины будут охранять правопорядок во время праздничных мероприятий.


// Нацполиция

Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области.

Ожидается, что участие в мероприятиях примут к 15 тысяч граждан.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 220 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и наряды патрульной полиции.

Так, с 10:00 до 16:00 состоится возложение цветов к Монументу Независимости, сбор граждан у памятника Т.Г. Шевченко и праздничные мероприятия на площади Конституции.

Полицейские призывают жителей и гостей Харьковской области не нарушать общественный порядок и соблюдать действующее законодательство.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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