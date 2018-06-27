В День Конституции в центр Харькова стянут полицию

Полицейские Харьковщины будут охранять правопорядок во время праздничных мероприятий.
Торжества по случаю государственного праздника пройдут на территории города и области.
Ожидается, что участие в мероприятиях примут к 15 тысяч граждан.
Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 220 работников Нацполиции, 50 военнослужащих Нацгвардии и наряды патрульной полиции.
Так, с 10:00 до 16:00 состоится возложение цветов к Монументу Независимости, сбор граждан у памятника Т.Г. Шевченко и праздничные мероприятия на площади Конституции.
Полицейские призывают жителей и гостей Харьковской области не нарушать общественный порядок и соблюдать действующее законодательство.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: