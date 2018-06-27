Из припаркованной на ХТЗ цистерны вытекал газ

Спасатели ликвидировали утечку газа и предотвратили ЧП.
26 июня в 5:44 в службу спасения поступило сообщение, что из автоцистерны, припаркованной в районе дома 1 по улице 12 Апреля, произошла утечка газа.
Спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место вызова, где совместно с представителями патрульной полиции ограничили движение транспорта и пешеходов на опасном участке улицы и немедленно приступили к ликвидации происшествия.
С помощью ручного механизированного инструмента специалисты ГСЧС оперативно прекратили утечка газа из автомобильной цистерны, и предотвратили возникновение масштабной чрезвычайной ситуации.
Жертв и пострадавших нет.
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Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
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