27.06.2018 16:01

Из припаркованной на ХТЗ цистерны вытекал газ

Спасатели ликвидировали утечку газа и предотвратили ЧП.



// ГСЧС

26 июня в 5:44 в службу спасения поступило сообщение, что из автоцистерны, припаркованной в районе дома 1 по улице 12 Апреля, произошла утечка газа.



Спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место вызова, где совместно с представителями патрульной полиции ограничили движение транспорта и пешеходов на опасном участке улицы и немедленно приступили к ликвидации происшествия.



С помощью ручного механизированного инструмента специалисты ГСЧС оперативно прекратили утечка газа из автомобильной цистерны, и предотвратили возникновение масштабной чрезвычайной ситуации.



Жертв и пострадавших нет.