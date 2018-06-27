Главная Новости Власть Из припаркованной на ХТЗ цистерны вытекал газ
27.06.2018  16:01   

Из припаркованной на ХТЗ цистерны вытекал газ

Спасатели ликвидировали утечку газа и предотвратили ЧП.


// ГСЧС

26 июня в 5:44 в службу спасения поступило сообщение, что из автоцистерны, припаркованной в районе дома 1 по улице 12 Апреля, произошла утечка газа.

Спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место вызова, где совместно с представителями патрульной полиции ограничили движение транспорта и пешеходов на опасном участке улицы и немедленно приступили к ликвидации происшествия.

С помощью ручного механизированного инструмента специалисты ГСЧС оперативно прекратили утечка газа из автомобильной цистерны, и предотвратили возникновение масштабной чрезвычайной ситуации.

Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, утечка газа, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Криминал и происшествия Харьковщина: пожарные спасли две хозяйственные постройки от огня (ФОТО) 20.06 Власть Чиновники ГСЧС подозреваются в систематическом вымогательстве «дани» 20.06 Криминал и происшествия Во время погрома спасатели эвакуировали из здания горсовета 300 человек (ФОТО)
 
 

Видео

В деле Кернеса прокуроры заявили про повторный отвод судьи. Судья отклонил заявления, назвав это злоупотреблением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 