Харьковские трамваи и троллейбусы проверят специалисты по водному транспорту

27.06.2018 16:23

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Вот только в минувшую субботу работники транспортных предприятий побастовали под транспортной инспекцией, как прилетело в ответ.

Если коротко, то внеплановую проверку сложнейших инфраструктурных объектов, узкоспециальных инженерных вопросов горэлектротранспорта, будут проводить... тадам!!!... «специалисты» в области водного транспорта», – написал Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook и опубликовал копию Удостоверения на проведение внеплановой проверки.