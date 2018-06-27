Харьковские трамваи и троллейбусы проверят специалисты по водному транспорту

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«Вот только в минувшую субботу работники транспортных предприятий побастовали под транспортной инспекцией, как прилетело в ответ.
Если коротко, то внеплановую проверку сложнейших инфраструктурных объектов, узкоспециальных инженерных вопросов горэлектротранспорта, будут проводить... тадам!!!... «специалисты» в области водного транспорта», – написал Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook и опубликовал копию Удостоверения на проведение внеплановой проверки.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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