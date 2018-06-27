Главная Новости Власть Харьковские трамваи и троллейбусы проверят специалисты по водному транспорту
27.06.2018  16:23   

Харьковские трамваи и троллейбусы проверят специалисты по водному транспорту

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.


//gortransport.kharkov.ua

«Вот только в минувшую субботу работники транспортных предприятий побастовали под транспортной инспекцией, как прилетело в ответ.

Если коротко, то внеплановую проверку сложнейших инфраструктурных объектов, узкоспециальных инженерных вопросов горэлектротранспорта, будут проводить... тадам!!!... «специалисты» в области водного транспорта», – написал Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook и опубликовал копию Удостоверения на проведение внеплановой проверки.

 

Тэги:  электротранспорт, сидоренко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Дороги и Транспорт Единый электронный билет. Как работает система   21.11 Дороги и Транспорт Как Харьков переходит на единый электронный билет  
 
 

Видео

В деле Кернеса прокуроры заявили про повторный отвод судьи. Судья отклонил заявления, назвав это злоупотреблением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 