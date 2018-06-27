Геннадий Кернес поблагодарил всех за поздравления

Обещаю реализовать все, что вы желаете.
Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.
«Дорогие мои!!
Спасибо вам за поздравления. Не успеваю читать - приходят одновременно сразу по несколько во все мессенджеры, включая ФБ. Но обещаю, что прочитаю каждое либо вечером, либо ночью.
Ваше тепло, ваше внимание, ваше отношение придает сил. Много сил. И спасибо вам за это.
Обещаю реализовать все, что вы желаете.
И еще раз спасибо вам. Люблю Харьков, люблю харьковчан.
Всегда ваш - Геннадий Кернес», – говорится в сообщении.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: