27.06.2018 20:46

Геннадий Кернес поблагодарил всех за поздравления

Обещаю реализовать все, что вы желаете.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие мои!!

Спасибо вам за поздравления. Не успеваю читать - приходят одновременно сразу по несколько во все мессенджеры, включая ФБ. Но обещаю, что прочитаю каждое либо вечером, либо ночью.

Ваше тепло, ваше внимание, ваше отношение придает сил. Много сил. И спасибо вам за это.

Обещаю реализовать все, что вы желаете.

И еще раз спасибо вам. Люблю Харьков, люблю харьковчан.

Всегда ваш - Геннадий Кернес», – говорится в сообщении.





