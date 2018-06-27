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27.06.2018  20:46   

Геннадий Кернес поблагодарил всех за поздравления

Обещаю реализовать все, что вы желаете.


// Facebook

Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие мои!!

Спасибо вам за поздравления. Не успеваю читать - приходят одновременно сразу по несколько во все мессенджеры, включая ФБ. Но обещаю, что прочитаю каждое либо вечером, либо ночью.

Ваше тепло, ваше внимание, ваше отношение придает сил. Много сил. И спасибо вам за это.

Обещаю реализовать все, что вы желаете.

И еще раз спасибо вам. Люблю Харьков, люблю харьковчан.

Всегда ваш - Геннадий Кернес», – говорится в сообщении.



 

Тэги:  кернес, день рождения, харьков
 
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