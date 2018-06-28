28.06.2018 10:09

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем Конституции

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем Конституции Украины.



// city.kharkov.ua

Уважаемые харьковчане!



Поздравляю вас с Днем Конституции!

Этот значимый государственный праздник призван напоминать о наших правах, которые должен защищать Основной Закон, и об ответственности, которую мы несем перед своей страной. В последнее время в Украине происходят изменения в различных сферах – стартовала медреформа, реформируется система образования, продолжается децентрализация. И я искренне хочу, чтобы все эти преобразования служили на благо каждого харьковчанина.

Знайте, что городская власть всегда стоит на страже ваших интересов. На днях, по данным журнала «Фокус», Харьков признан самым комфортным городом для жизни в Украине. Это наша общая с вами победа!

Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений! Мира Украине и позитивных свершений!

С уважением,

Харьковский городской голова Геннадий Кернес