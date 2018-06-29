29.06.2018 17:11

Как выглядят через год дворы после комплексного благоустройства

После выполненных работ получился своеобразный парк, которым можно прогуляться в тени деревьев и отдохнуть от палящего июньского солнца.



Городской Дозор

Озеленители подстригают газоны, дворники пропалывают и рыхлят многочисленные клумбы. Начинается полив. В лучах солнца, в струях воды освежаются пернатые. Именно так начинается утро во дворе по улице Мира, 20, что в Индустриальном районе. Этот двор в прошлом году коммунальщики изменили до неузнаваемости. Завезли несколько тонн земли - спланировали площадку, разбили тротуарные дорожки, установили лавочки, урны. А между деревьев разместили огромные фигурки фруктов и овощей. Высадили 38 лип, 22 можжевельников и 630 декоративных кустов.

«Я уроженка этого дома, с самого рождения живу здесь. Ну что у нас было, ничего. Ни лавочек не было, ни клумб не было – ничего не было. А сейчас, мы, Кернесу Геннадию Адольфовичу очень благодарны. Пусть живёт долго, счастливо и занимается нами!», - жительница Индустриального района Алла Гринченко.

«Через наш двор проходит очень много людей, проходит и идёт в сторону метро. Теперь дороги ровные стали. Человек идёт с работы, присядет, и я так же часто сижу на лавочке. Присел, передохнул, насладился зеленью. Вот здесь лавочки добавили, было 4, стало 6, а клумба просто шикарная. Очень всё хорошо, радует», - жители Индустриального района Артур и Алексей.

Заместитель начальника филиала Индустриального района КП «Харьковблагоустройство» Вера Здебская, - «В этом году у нас высажено цветОВ - в количестве 10 500 штук. Высажены деревья в количестве 48 штук. Выполнили разбивку 2 клумб и планируем ещё здесь 2 клумбы разбить. Подсеваем траву и клевер в этом году».

Однако, говорят коммунальщики, были и случаи вандализма. В виде изуродованных клумб и украденных деревьев. Дворники говорят, болезненно, когда так относятся к их работе. Которая, в прошлом году продолжалась почти полгода.

«У нас было украдено 47 кустов бирючины. Были украдены у нас липы в количестве 10 штук. А так в принципе всё у нас сохранилось. Я попрошу наших жителей, то, что мы здесь сделали, какие здесь работы сложные выполнялись, пожалуйста, берегите! Это всё для вас, для ваших детей, чтоб вы комфортно отдыхали! Уютно отдыхали!», - Вера Здебская.