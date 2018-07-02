02.07.2018 13:15

Прокуратура утвердила обвинение мужчине, который забил до смерти военного из-за отказа выпить

Чугуевская местная прокуратура направила в Чугуевский городской суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).



// 2day.kh.ua

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего. (Человек в этот момент был не на службе, одет в гражданское). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.

Такая «дерзость» возмутила нетрезвого преступника и он решил «проучить» «обидчика» кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы.