Анонс: сегодня вечером интервью с Харьковским городским головой

Сегодня вечером в 19:00 на Newsone пройдет интервью с Геннадием Кернесом.
«Давно так долго не общался с журналистами.
Интервью для Newsone писали с Василием Головановым в режиме реального времени.
Потом еще по парку прогулялись.
Самому интересно, что из этого получилось. Посмотрю сегодня вечером в 19:00 на Newsone. И вы смотрите - будет интересно», - написал в своей страничке в Facebook Геннадий Кернес.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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