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02.07.2018  12:52   

Анонс: сегодня вечером интервью с Харьковским городским головой

Сегодня вечером в 19:00 на Newsone пройдет интервью с Геннадием Кернесом.


// Facebook

«Давно так долго не общался с журналистами.

Интервью для Newsone писали с Василием Головановым в режиме реального времени.

Потом еще по парку прогулялись.

Самому интересно, что из этого получилось. Посмотрю сегодня вечером в 19:00 на Newsone. И вы смотрите - будет интересно», - написал в своей страничке в Facebook Геннадий Кернес.

Источник:   Facebook
 Тэги:  кернес, интервью, харьков, голованов
 
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