02.07.2018 12:52

Анонс: сегодня вечером интервью с Харьковским городским головой

Сегодня вечером в 19:00 на Newsone пройдет интервью с Геннадием Кернесом.



// Facebook

«Давно так долго не общался с журналистами.

Интервью для Newsone писали с Василием Головановым в режиме реального времени.

Потом еще по парку прогулялись.

Самому интересно, что из этого получилось. Посмотрю сегодня вечером в 19:00 на Newsone. И вы смотрите - будет интересно», - написал в своей страничке в Facebook Геннадий Кернес.