02.07.2018 14:00

Суд по делу Кернеса: сторона обвинения не готова к дебатам либо пытается повлиять на суд

Согласно законодательству неявка прокуроров на заседания грозит для них дисциплинарным производством.



// Городской Дозор

Об этом заявил адвокат Геннадия Кернеса Андрей Цыганков.

Напомним, заседание суда, назначенное на 2 июля, не состоялось, так как не явились прокуроры, подсудимые и их защита.



Адвокат Цыганков отметил, что по решению судьи секретарь отправит запрос в Генпрокуратуру с целью получить подтверждение информации об участии прокуроров (задействованных в производстве по делу Кернеса) в иных судебных процессах, на что ссылались прокуроры в заявлении о переносе сегодняшнего заседания на 17 июля. А также судья направит письмо о назначении судебных заседаний по делу Кернеса на 3, 4, 5, 6 июля.



«Если такая стратегия стороны обвинения согласована, – подчеркнул адвокат Геннадия Кернеса Андрей Цыганков – то, наверное, они не рискуют ничем, кроме определенного порицания. Единственное, что нас как сторону защиты волнует, это посты в ФБ стороны потерпевших (адвоката потерпевших Татьяны Зелькиной) о том, что им известно, что якобы судья Антонов должен быть переаттестован. И я так понимаю, затяжка заседаний и фактически отказ стороны обвинения явиться на него, наверное, связано с тем, что в рамках этой процедуры сторона обвинения постарается оказать давление на судью с целью склонить Антонова к своей какой-то позиции».



«Когда назначали судебные заседания, судья открыто сказал, что не допустит давления. Ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. А такая согласованная неявка в суд представителей обвинения и представителей потерпевших, по нашему мнению, – это демонстрация такой непроцессуальной забастовки. С какой-то целью», – подчеркнул Цыганков



«В данном случае за три года слушанья дела и за год досудебного следствия подобных демаршей сторона обвинения себе не позволяла. Видимо, они (сторона обвинения – прим. ред.) не готовы к дебатам, либо они пытаются каким-то иным не процессуальным образом повлиять на суд», – считает сторона защиты Геннадия Кернеса.