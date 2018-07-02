Главная Новости Власть Суд по делу Кернеса: сторона обвинения не готова к дебатам либо пытается повлиять на суд
02.07.2018  14:00   

Суд по делу Кернеса: сторона обвинения не готова к дебатам либо пытается повлиять на суд

Согласно законодательству неявка прокуроров на заседания грозит для них дисциплинарным производством.


// Городской Дозор

Об этом заявил адвокат Геннадия Кернеса Андрей Цыганков.

Напомним, заседание суда, назначенное на 2 июля, не состоялось, так как не явились прокуроры, подсудимые и их защита.

Адвокат Цыганков отметил, что по решению судьи секретарь отправит запрос в Генпрокуратуру с целью получить подтверждение информации об участии прокуроров (задействованных в производстве по делу Кернеса)  в иных судебных процессах, на что ссылались прокуроры в заявлении о переносе сегодняшнего заседания на 17 июля. А также судья направит письмо о назначении судебных заседаний по делу Кернеса  на 3, 4, 5, 6 июля.  

«Если такая стратегия стороны обвинения согласована, – подчеркнул адвокат Геннадия Кернеса Андрей Цыганков – то, наверное, они  не рискуют ничем, кроме определенного порицания. Единственное, что нас как сторону защиты волнует, это посты в ФБ стороны потерпевших (адвоката потерпевших Татьяны Зелькиной) о том, что им известно, что якобы судья Антонов  должен быть переаттестован. И я так понимаю, затяжка заседаний и фактически отказ стороны обвинения явиться на него, наверное, связано с тем, что в рамках этой процедуры сторона обвинения постарается оказать давление на судью с целью склонить Антонова к  своей какой-то позиции».

«Когда назначали судебные заседания, судья открыто сказал, что не допустит давления. Ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения.  А такая согласованная неявка в суд представителей обвинения и представителей потерпевших, по нашему мнению, – это демонстрация такой непроцессуальной забастовки. С какой-то целью», – подчеркнул Цыганков
 
«В данном случае за три года слушанья дела и за год досудебного следствия подобных демаршей сторона обвинения  себе не позволяла. Видимо, они (сторона обвинения – прим. ред.) не готовы к дебатам, либо они пытаются каким-то иным не процессуальным образом повлиять на суд», – считает сторона защиты Геннадия Кернеса.

Тэги:  кернес, суд, цыганков, полтава, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Власть Адвокат Геннадия Кернеса: Сторона обвинения организованно решила сорвать сегодняшнее судебное заседание 02.07 Власть Анонс: сегодня вечером интервью с Харьковским городским головой 02.07 Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)  
 
 

Видео

В Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 